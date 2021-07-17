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Это интересно 17.07.2021 13:13

Ввод в строй жилья в Азербайджане в I полугодии сократился на 64%, капвложения - на 26%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-июне 2021 года, составила 927,1 тыс. кв. метров, что на 64,1% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, капвложения в жилищное строительство составили 469 млн манатов (спад на 26,1%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2020 году, составила 4 млн 957,2 тыс. кв. метров, что на 47,6% меньше показателя 2019 года.

За 2020 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 367,3 млн манатов (рост на 2,9%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]