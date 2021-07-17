В Азербайджан I полугодии импортированы легковушки стоимостью $345 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-июне 2021 года составил 39,643 тыс. единицы общей стоимостью $397 млн 587,52 тыс. (рост на 37,1%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число импортируемых автомобилей увеличилось на 69,3%.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров - 36,741 тыс. (рост на 67,6%) стоимостью $345 млн 382,5 тыс. (рост на 39,3%). В том числе, завезено 36 электрокаров на $1 млн 249,51 тыс. и 4,878 тыс. единиц гибридных автомобилей на сумму $30 млн 19,17 тыс.

Кроме этого, в Азербайджан импортировано 2,794 тыс. единиц (рост в 2,1 раза) на $40 млн 952,18 тыс. моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 48 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад на 36%) на $6 млн 363,79 тыс.

Также за отчетный период в республику ввезено 60 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 21,1%) на $4 млн 889,05 тыс.

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2020 году составил 53,729 тыс. единиц на общую сумму $647 млн 596,79 тыс.

Х.Насирзаде