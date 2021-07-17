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Регион 17.07.2021 13:45

В Тбилиси задержаны 120 человек, причастных к избиению журналистов

В течение последних дней полицией были задержаны 120 человек, причастных к избиениям в центре Тбилиси 5 июля журналистов и мирных граждан, заявил в субботу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Все факты насилия против журналистов будут расследованы в максимально короткие сроки и все виновные будут наказаны показательно", - сказал премьер-министр.

Несколько тысяч радикально настроенных лиц 5 июля не допустили проведение в центре столицы марша ЛГБТ-сообщества. В ходе этого протеста радикалами были избиты 53 журналиста, которых они обвинили в пропаганде идей ЛГБТ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, ИЗБИЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]