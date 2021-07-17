В Тбилиси задержаны 120 человек, причастных к избиению журналистов

В течение последних дней полицией были задержаны 120 человек, причастных к избиениям в центре Тбилиси 5 июля журналистов и мирных граждан, заявил в субботу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Все факты насилия против журналистов будут расследованы в максимально короткие сроки и все виновные будут наказаны показательно", - сказал премьер-министр.

Несколько тысяч радикально настроенных лиц 5 июля не допустили проведение в центре столицы марша ЛГБТ-сообщества. В ходе этого протеста радикалами были избиты 53 журналиста, которых они обвинили в пропаганде идей ЛГБТ.