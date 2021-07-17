Новый раунд переговоров между талибами и Кабулом стартовал в Катаре

В Катаре начался очередной раунд межафганских переговоров, в которых принимает участие официальный Кабул и боевики движения "Талибан", сообщает в субботу Tolo news.

"Встреча делегации республики во главе с (председателем Высшего совета республики по национальному примирению - ИФ) Абдуллой Абдуллой и переговорщиками "Талибана" во главе с Абдель Гани Барадаром в Дохе началась", - передает канал.

В ходе встречи Барадар, по данным канала, заявил, что Афганистан является общим домом для всех афганцев, и что "мы должны игнорировать мелочи, если мы хотим достичь больших целей".

Барадар подчеркнул, что "для обеспечения процветания Афганистана необходима центральная и независимая исламская система, и для достижения этого мы должны игнорировать наши личные интересы".

"Мы должны положить конец недоверию и приложить усилия для единства нации", - приводит слова главного переговорщика от талибов.

Также Барадар отметил, что, несмотря на то, что межафганские переговоры пока не дали ощутимых результатов, "необходимо сохранять надежду".

Со своей стороны Абдулла Абдулла рассказал, что перед поездкой в Доху афганские политики провели ряд встреч, и все они содержали одно послание: проблема Афганистана не имеет военного решения. Он призвал сосредоточиться на прекращении войны и достижении мирного урегулирования.

"Афганцы переживают тяжелые времена, продолжаются ожесточенные столкновения и главными жертвами являются люди. Все усилия должны быть сосредоточены на прекращении войны, достижении политического урегулирования и планировании общего будущего для афганцев", - приводит канал его слова.

Межафганский переговорный процесс стартовал 12 сентября прошлого года в Дохе, но до сих пор Кабул и талибы так и не приступили к переговорам по существу, увязнув в подготовительной работе.

На днях попытку реанимировать процесс предпринял Иран, собрав у себя делегации афганских политиков и талибов.