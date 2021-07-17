Новый раунд переговоров между талибами и Кабулом стартовал в Катаре

В Катаре начался очередной раунд межафганских переговоров, в которых принимает участие официальный Кабул и боевики движения "Талибан", сообщает в субботу Tolo news.
"Встреча делегации республики во главе с (председателем Высшего совета республики по национальному примирению - ИФ) Абдуллой Абдуллой и переговорщиками "Талибана" во главе с Абдель Гани Барадаром в Дохе началась", - передает канал.
В ходе встречи Барадар, по данным канала, заявил, что Афганистан является общим домом для всех афганцев, и что "мы должны игнорировать мелочи, если мы хотим достичь больших целей".
Барадар подчеркнул, что "для обеспечения процветания Афганистана необходима центральная и независимая исламская система, и для достижения этого мы должны игнорировать наши личные интересы".
"Мы должны положить конец недоверию и приложить усилия для единства нации", - приводит слова главного переговорщика от талибов.
Также Барадар отметил, что, несмотря на то, что межафганские переговоры пока не дали ощутимых результатов, "необходимо сохранять надежду".
Со своей стороны Абдулла Абдулла рассказал, что перед поездкой в Доху афганские политики провели ряд встреч, и все они содержали одно послание: проблема Афганистана не имеет военного решения. Он призвал сосредоточиться на прекращении войны и достижении мирного урегулирования.
"Афганцы переживают тяжелые времена, продолжаются ожесточенные столкновения и главными жертвами являются люди. Все усилия должны быть сосредоточены на прекращении войны, достижении политического урегулирования и планировании общего будущего для афганцев", - приводит канал его слова.
Межафганский переговорный процесс стартовал 12 сентября прошлого года в Дохе, но до сих пор Кабул и талибы так и не приступили к переговорам по существу, увязнув в подготовительной работе.
На днях попытку реанимировать процесс предпринял Иран, собрав у себя делегации афганских политиков и талибов.
Баку и Ташкент обсудили подготовку к саммиту на высшем уровне и организацию первого Межрегионального форума
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны Азербайджана
США просили Узбекистан принять афганцев, сотрудничавших с ними
Министерская встреча ОПЕК+ может состояться 18 июля
SOCAR выплатила очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн
Производство легковых автомобилей в Азербайджане в I полугодии сократилось почти на 9%, тракторов – увеличилось в 2,8 раза
Около 100 вагонов сошли с рельсов после столкновения двух грузовых поездов в Приамурье
Минкультуры направит около 550 тыс. манатов на паспортизацию памятников
Ввод в строй жилья в Азербайджане в I полугодии сократился на 64%, капвложения - на 26%
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника»
Глава Юридического Департамента AccessBank стал победителем в финале конкурса «Yüksəliş»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом