Производство легковых автомобилей в Азербайджане в I полугодии сократилось почти на 9%, тракторов – увеличилось в 2,8 раза

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-июне 2021 года составило 795 единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилось на 8,9%.
В январе было произведено 96 автомобилей, в феврале – 120, в марте – 192, в апреле – 100, в мае – 145, в июне - 142.
На складах производителей на 1 июля 2021 года имеется 144 единицы легковых автомобилей.
По данным статистики, в январе-июне 2021 года в стране произведено 296 тракторов, что в 2,8 раза больше показателя первого полугодия 2020 года.
На складах на 1 июля 2021 года имеется 65 тракторов.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.
В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
В 2020 году в Азербайджане производство автомобилей составило 1,949 тыс. единиц, что на 17,4% меньше чем в 2019 году. В 2020 году в Азербайджане также было произведено 300 тракторов различного назначения (спад на 66,9%). Спад в производстве был обусловлен ограничениями в деятельности предприятий из-за COVID-19.
Х.Насирзаде
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