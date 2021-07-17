Минкультуры направит около 550 тыс. манатов на паспортизацию памятников

Государственная служба защиты, развития и восстановления культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана привлекла ООО «NKT-Barpa» для подготовки паспортов памятников истории и культуры, взятых под охрану государства, а также для проектов охраняемых зон.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 547,826 тыс. манатов.

Х.Насирзаде