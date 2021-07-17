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Регион 17.07.2021 14:10

В Ереване задержаны активисты оппозиционной партии, протестующие против «желания Европы купить Армению»

Полиция Армении задержала активистов оппозиционной партии "Дашнакцутюн", готовящих акцию протеста перед зданием правительства в центре Еревана, где находится председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Сегодня мы планировали осуществить мирную акцию протеста перед зданием правительства, которая должна была носить информативный характер, однако многочисленные полицейские без каких-либо оснований провели задержания", - говорится в сообщении молодежного крыла "Дашнакцутюн".

Отмечается, что задержаны около десяти человек.

В субботу в здании правительства переговоры провели и.о. премьера Армении Никол Пашинян и Шарль Мишель, после чего состоялась совместная пресс-конференция.

Вечером в минувшую пятницу представители "Дашнакцутюн" также организовали акцию протеста против визита Мишеля в Ереван, считая, что "Европа пытается купить Армению и навязать свою повестку".

В частности, партия "Дашнакцутюн" не согласна с политикой Пашиняна по вопросу отношений с Азербайджаном, демаркации границ, открытию транспортных коммуникаций, считая, что республика не защищает свои национальные интересы.

Мишель заявил в Ереване о намерении Евросоюза предоставить Армении финансовую помощь в размере 2,6 млрд евро.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]