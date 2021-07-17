SOCAR выплатила очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 17 июля осуществила 19-ый платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR Capital.
По данным SOCAR Capital, с учетом нынешнего платежа держатели облигаций SOCAR заработали в целом $23,75 млн.
"Последняя выплата процентов по облигациям состоится 17 октября 2021 года", - подчеркнули в компании.
SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию пятилетних облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.
Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.
Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.
Общий доход держателей бумаг за 5 лет обращения облигаций составит $25 млн.
Н.Аббасова
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