Бельгийский премьер и глава Еврокомиссии посещают пострадавшие от наводнений города Бельгии

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посещают в субботу в места затоплений, вызванных сильными ливнями на этой неделе, сообщают в субботу европейские СМИ.

Де Кроо посетил город Рошфор. Кроме того, он побывает вместе с фон дер Ляйен в небольшом населенном пункте Пепенстер в Валлонии.

Бельгийская телекомпания RTBF сообщила, что в субботу число погибших в Бельгии увеличилось до 27. При этом власти не исключают, что число жертв может еще вырасти. Многие районы все еще остаются без электричества и телефонной связи, отмечает Euronews.

Основной удар непогоды приняла на себя Германия: в двух федеральных землях этой страны погибли не менее 133 человек.