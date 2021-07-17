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Дальнее зарубежье 17.07.2021 15:04

Бельгийский премьер и глава Еврокомиссии посещают пострадавшие от наводнений города Бельгии

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посещают в субботу в места затоплений, вызванных сильными ливнями на этой неделе, сообщают в субботу европейские СМИ.

Де Кроо посетил город Рошфор. Кроме того, он побывает вместе с фон дер Ляйен в небольшом населенном пункте Пепенстер в Валлонии.

Бельгийская телекомпания RTBF сообщила, что в субботу число погибших в Бельгии увеличилось до 27. При этом власти не исключают, что число жертв может еще вырасти. Многие районы все еще остаются без электричества и телефонной связи, отмечает Euronews.

Основной удар непогоды приняла на себя Германия: в двух федеральных землях этой страны погибли не менее 133 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПРЕМЬЕР, НАВОДНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]