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ТЭК 17.07.2021 14:42

Министерская встреча ОПЕК+ может состояться 18 июля

Министерская встреча ОПЕК+ может состояться 18 июля, в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Ранее принятие решения об увеличении добычи нефти с августа странами ОПЕК+ было заблокировано ОАЭ, которые, как и все страны альянса, поддерживали наращивание, но требовали для себя увеличения базы снижения добычи.

ОАЭ и Саудовская Аравия при посредничестве ряда стран вели переговоры, поскольку Саудовская Аравия не принимала условия ОАЭ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, ОПЕК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]