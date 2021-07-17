Министерская встреча ОПЕК+ может состояться 18 июля, в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Ранее принятие решения об увеличении добычи нефти с августа странами ОПЕК+ было заблокировано ОАЭ, которые, как и все страны альянса, поддерживали наращивание, но требовали для себя увеличения базы снижения добычи.

ОАЭ и Саудовская Аравия при посредничестве ряда стран вели переговоры, поскольку Саудовская Аравия не принимала условия ОАЭ.