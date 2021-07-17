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Дальнее зарубежье 17.07.2021 16:01

Франция будет требовать ПЦР-тесты у въезжающих из ряда стран Европы

Франция будет требовать ПЦР-тесты на коронавирус у въезжающих из ряда стран Европы, если они не полностью вакцинированы, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на премьера Жана Кастекса.

Прибывающие во Францию из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Греции и Нидерландов с полуночи субботы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 24 часа до въезда.

Люди, которые полностью вакцинированы препаратами, признанным Европейским агентством по лекарственным средствам - компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson - не будут обязаны показывать тест, поскольку вакцина защищает от штамма "дельта" индийского происхождения.

Кастекс отметил, что Франция будет считать людей полностью вакцинированными через неделю после того, как они получат вторую дозу препарата Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca и через 28 дней после прививки Johnson&Johnson.

Ранее у прибывающих из Британии просили отрицательный тест, сделанный в течение последних 48 часов, а у въезжающих из Испании, Португалии, Кипра, Нидерландов и Греции - в течение 72 часов.

В последние недели во Франции участились случаи заражения, накануне сообщалось об 11 тыс. новых зараженных, выявленных за сутки, несмотря на то, что страна предпринимает усилия по вакцинации населения. Хотя бы одну дозу вакцины получили около 35,5 млн человек - чуть более половины населения Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ВЪЕЗД, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]