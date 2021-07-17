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АПК 17.07.2021 16:08

Азербайджан отправит запрос в РФ с целью получения информации о химвеществах, применяемых российскими производителями продукции АПК

Заместители председателя Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Рашад Мафусов и Баларагим Гулиев провели онлайн встречу с представителями Россельхознадзора, сообщает пресс-служба российского ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили проект соглашения «О сотрудничестве в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и АПБ Азербайджана».

«Россельхознадзор также запросил у азербайджанских коллег информацию о применяемых химических веществах при выращивании сельскохозяйственных культур азербайджанскими экспортерами. В первую очередь, Службу интересует информация о поставщиках томатов, яблок и картофеля. В АПБ Азербайджана сообщили, что готовят указанные сведения, а также отметили, что направят официальный запрос с просьбой предоставить аналогичные справки касательно российских предприятий, отправляющих продукцию в республику», - отмечается в информации.

Стороны также обсудили возможность сопровождения подкарантинных товаров при взаимных поставках специальным документом, в котором будет содержаться информация о проведенных исследованиях на наличие пестицидов и агрохимикатов.

«Достигнута договоренность продолжить обсуждение этого вопроса дополнительно, чтобы согласовать форму указанного документа», - подчеркивается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: РОССИЯ, ПЕСТИЦИДЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]