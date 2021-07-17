Азербайджан отправит запрос в РФ с целью получения информации о химвеществах, применяемых российскими производителями продукции АПК

Заместители председателя Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Рашад Мафусов и Баларагим Гулиев провели онлайн встречу с представителями Россельхознадзора, сообщает пресс-служба российского ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили проект соглашения «О сотрудничестве в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и АПБ Азербайджана».
«Россельхознадзор также запросил у азербайджанских коллег информацию о применяемых химических веществах при выращивании сельскохозяйственных культур азербайджанскими экспортерами. В первую очередь, Службу интересует информация о поставщиках томатов, яблок и картофеля. В АПБ Азербайджана сообщили, что готовят указанные сведения, а также отметили, что направят официальный запрос с просьбой предоставить аналогичные справки касательно российских предприятий, отправляющих продукцию в республику», - отмечается в информации.
Стороны также обсудили возможность сопровождения подкарантинных товаров при взаимных поставках специальным документом, в котором будет содержаться информация о проведенных исследованиях на наличие пестицидов и агрохимикатов.
«Достигнута договоренность продолжить обсуждение этого вопроса дополнительно, чтобы согласовать форму указанного документа», - подчеркивается в информации.
Х.Насирзаде
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