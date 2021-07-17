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Спорт 17.07.2021 16:24

Глава МОК призвал японцев поддержать Олимпиаду и спортсменов

Глава МОК Томас Бах призвал японскую общественность поддержать спортсменов на Олимпийских играх, несмотря на опасения ввоза новых случаев COVID-19 на фоне прибытия в страну иностранцев, сообщают западные СМИ.

"Я обращаюсь к японцам с призывом приветствовать этих спортсменов здесь, на соревнованиях всей их жизни", - сказал Бах.

Он отметил, что "очень хорошо осведомлен о скептицизме" среди японцев относительно Игр. Накануне во время визита в Хиросиму его встретили протестующие с плакатами, на которых были лозунги против Олимпиады. Однако, Бах подчеркнул, что проведение Олимпийских игр безопасно.

"Я хотел бы еще раз попросить и смиренно пригласить японский народ приветствовать и поддержать спортсменов со всего мира", - добавил он.

В Олимпийской деревне в Токио в субботу обнаружен первый случай заражения COVID-19. Генеральный директор оргкомитета Токио 2020 Тосиро Муто подтвердил, что положительный тест на вирус сдал иностранец из состава организаторов Олимпиады, но не стал называть имя и национальную принадлежность заболевшего.

В субботу положительные тесты сдали 15 человек - семеро из персонала, обеспечивающего Игры, шестеро из составов делегаций и два журналиста. Из них восемь человек - иностранцы.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, пройдут практически без зрителей и в соответствии с жесткими правилами карантина.

Спортсмены только начинают прибывать на Игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, МОК, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]