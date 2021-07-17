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Это интересно 17.07.2021 16:29

Азербайджан передаст 80 тыс. доз вакцины AstraZeneca Таджикистану и БиГ

Азербайджан передаст Таджикистану и Боснии и Герцеговине по 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

«По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева по 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции будут направлены в Таджикистан и Боснию и Герцеговину», сообщила пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Доставка вакцины будет осуществлена чартерными рейсами авиакомпании AZAL из Баку в Сараево – 19 июля и в Душанбе - 20 июля.

На текущей неделе Азербайджан безвозмездно передал вакцину AstraZeneca Узбекистану (50 тысяч доз) и Кыргызстану (40 тысяч доз).

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, БОСНИЯ, ВАКЦИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]