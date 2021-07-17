Азербайджан передаст 80 тыс. доз вакцины AstraZeneca Таджикистану и БиГ

Азербайджан передаст Таджикистану и Боснии и Герцеговине по 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

«По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева по 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции будут направлены в Таджикистан и Боснию и Герцеговину», сообщила пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Доставка вакцины будет осуществлена чартерными рейсами авиакомпании AZAL из Баку в Сараево – 19 июля и в Душанбе - 20 июля.

На текущей неделе Азербайджан безвозмездно передал вакцину AstraZeneca Узбекистану (50 тысяч доз) и Кыргызстану (40 тысяч доз).

Э.Шафиев