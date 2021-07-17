ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 27.07.2021-го года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008 Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).
Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета
Наиля Алиева
Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 5514)
Факс: 012 437-71-21
Мишель начал визит в Азербайджан
Баку и Ташкент обсудили подготовку к саммиту на высшем уровне и организацию первого Межрегионального форума
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны Азербайджана
Азерсу сократил в 2020г убыток на 45,6%, накопленные убытки превышают 7 млрд манатов
Азербайджан отправит запрос в РФ с целью получения информации о химвеществах, применяемых российскими производителями продукции АПК
Президент Алиев соболезнует президенту Германии и королю Бельгии в связи с человеческими жертвами в результате наводнений
Морские объекты SOCAR работают в штатном режиме, несчастный случай близ Сангачал произошел с сотрудником другой компании – Ахмедов
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Тихановская в США проведет встречи на высоком уровне в Белом доме и Госдепартаменте - пресс-служба
Эстония не направит нового посла в Беларусь - глава МИД
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом