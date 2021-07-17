Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам.

«В этот светлый праздник мы с глубоким уважением вспоминаем светлую память о наших героических сыновьях, погибших за независимость и территориальную целостность нашей Родины. Наш народ никогда не забудет славное имя шехидов, их семьи и инвалиды будут окружены постоянным вниманием и лаской государства», - говорится в тексте поздравления.

Президент выразил уверенность, что «молитвы о благополучии и процветании нашей страны, дух победы, вызванный освобождением наших земель, и принесенные с благодарностью Аллаху жертвы еще больше укрепят дух национальной и духовной солидарности в нашем обществе, станут торжеством добрых дел, чувств сострадания и милосердия».

«Желаю всем вам счастья, мира и благополучия вашим семьям и изобилия на ваших столах. С праздником Гурбан!», - подчеркнул глава государства.

Э.Шафиев