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Религия 17.07.2021 17:03

Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам.

«В этот светлый праздник мы с глубоким уважением вспоминаем светлую память о наших героических сыновьях, погибших за независимость и территориальную целостность нашей Родины. Наш народ никогда не забудет славное имя шехидов, их семьи и инвалиды будут окружены постоянным вниманием и лаской государства», - говорится в тексте поздравления.

Президент выразил уверенность, что «молитвы о благополучии и процветании нашей страны, дух победы, вызванный освобождением наших земель, и принесенные с благодарностью Аллаху жертвы еще больше укрепят дух национальной и духовной солидарности в нашем обществе, станут торжеством добрых дел, чувств сострадания и милосердия».

«Желаю всем вам счастья, мира и благополучия вашим семьям и изобилия на ваших столах. С праздником Гурбан!», - подчеркнул глава государства.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, ГУРБАН, БАЙРАМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]