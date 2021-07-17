Обвинения премьера Армении в адрес Азербайджана являются «абсолютной ложью» - Абдуллаева

Официальный Баку считает абсолютной ложной заявление и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с оценкой текущей ситуации в регионе и обвинениями в адрес Азербайджана, заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева
«Очередное заявление и.о. премьера Армении является абсолютной ложью», - сказала Абуллаева, комментируя высказывания Никола Пашиняна о том, что Азербайджан выступает с территориальными претензиями к соседним странам, а также препятствует процессу делимитации границы с Арменией и создает напряженность на границе двух стран.
По ее словам, Армения в течение почти 30 лет выступала с абсурдными территориальными претензиями к Азербайджану, оккупировала азербайджанские территории, в результате чего более 1 млн азербайджанцев были лишены фундаментальных прав.
«Видимо премьер Армении, которая живет фантазиями о «Великой Армении» и до сих пор предъявляет территориальные претензии к Азербайджану, стремится создать «основы» для агрессивной, деструктивной и политики не примирения. Хотим довести до сведения Пашиняна, что Азербайджан до сих пор не выступал с территориальными претензиями ни к одной стране. Азербайджан уважает территориальную целостность стран в рамках международно признанных границ и требует аналогичного подхода к Азербайджану», - подчеркнула Абдуллаева.
Она отметила, что современная территория Армении называется Западный Азербайджан, где исторически жили азербайджанцы, и откуда «в 20 веке наши соотечественники были депортированы 3 раза, в последний раз в 1988 году». «Зангезурский регион, его Западная и Восточная часть являются исторической реальностью. Возвращение наших соотечественников на эти земли является их самым естественным правом. Это не территориальная претензия, а возвращение беженцев в свои дома: как этого предусматривает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года», - подчеркнула она.
Абдуллаева добавила, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и заявил о готовности к нормализации отношений с Армении, начать делимитацию и демаркацию границы. «Армения же выступает с позиции эскалации напряженности, реваншизма, выдвигает условия для мира. Не сложно вспомнить, чем для Армении закончился этот деструктивный подход, который она демонстрировала долгие годы», - подчеркнула представитель МИД Азербайджана.
А.Азизов
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