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Финансы 17.07.2021 18:37

Азерсу сократил в 2020г убыток на 45,6%, накопленные убытки превышают 7 млрд манатов

Чистый убыток ОАО «Азерсу» (национальный водный оператор Азербайджана) по итогам 2020 года составил 323,222 млн манатов, что на 45,6% меньше показателя за 2019 год.

Согласно консолидированной финансовой отчетности «Азерсу» за 2020г, опубликованной на сайте общества, доходы общества от оказания услуг абонентам составили 184,246 млн манатов (спад на 4,6%). При этом себестоимость оказанных общества услуг в 2020 году выросла на 21,3% - до 131,524 млн манатов.

В целом, операционные убытки общества в 2020 году составили 320,251 млн манатов (спад на 45,8%) на фоне снижения в 2,6 раза - до 207,855 млн манатов - прочих операционных расходов.

Согласно отчетности, активы Азерсу в 2020 году выросли на 9,7% - до 1 млрд 837 тыс. манатов. При этом долгосрочные активы увеличились на 14% - до 944,595 млн манатов, краткосрочные активы сократились на 32,6%, до 56,242 млн манатов.

Обязательства общества сократились на 0,6% - до 582,814 млн манатов.

Капитал «Азерсу» по итогам 2020 года составил 418,023 млн манатов (рост на 28,3%). При этом накопленные убытки общества на начало 2021 года увеличились на 4,6% - до 7 млрд 303,456 млн манатов, дополнительный капитал вырос на 9,3% - до 6 млрд 820,384 млн манатов. Уставный капитал общества в 2020 году остался на уровне 400 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРСУ, УБЫТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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