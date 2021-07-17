Азерсу сократил в 2020г убыток на 45,6%, накопленные убытки превышают 7 млрд манатов

Чистый убыток ОАО «Азерсу» (национальный водный оператор Азербайджана) по итогам 2020 года составил 323,222 млн манатов, что на 45,6% меньше показателя за 2019 год.

Согласно консолидированной финансовой отчетности «Азерсу» за 2020г, опубликованной на сайте общества, доходы общества от оказания услуг абонентам составили 184,246 млн манатов (спад на 4,6%). При этом себестоимость оказанных общества услуг в 2020 году выросла на 21,3% - до 131,524 млн манатов.

В целом, операционные убытки общества в 2020 году составили 320,251 млн манатов (спад на 45,8%) на фоне снижения в 2,6 раза - до 207,855 млн манатов - прочих операционных расходов.

Согласно отчетности, активы Азерсу в 2020 году выросли на 9,7% - до 1 млрд 837 тыс. манатов. При этом долгосрочные активы увеличились на 14% - до 944,595 млн манатов, краткосрочные активы сократились на 32,6%, до 56,242 млн манатов.

Обязательства общества сократились на 0,6% - до 582,814 млн манатов.

Капитал «Азерсу» по итогам 2020 года составил 418,023 млн манатов (рост на 28,3%). При этом накопленные убытки общества на начало 2021 года увеличились на 4,6% - до 7 млрд 303,456 млн манатов, дополнительный капитал вырос на 9,3% - до 6 млрд 820,384 млн манатов. Уставный капитал общества в 2020 году остался на уровне 400 млн манатов.

А.Азизов