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Дальнее зарубежье 17.07.2021 18:51

Асад принес присягу в качестве президента Сирии

Башар Асад, избранный на пост президента Сирии на четвертый по счету срок, в субботу принес присягу, сообщает агентство САНА.

Асад был приведен к присяге в соответствии с конституцией Сирии и Кораном в присутствии более 600 гостей церемонии, включая депутатов Народного собрания, министров, бизнесменов, ученых и журналистов.

После церемонии принятия присяги Асад выступил с речью, в которой поблагодарил сирийцев за мужество, и отметил, что на выборах президента они "доказали силу народной легитимности".

"Вы продемонстрировали свою осведомленность и национальную принадлежность, показав, что народы не теряют решимость в защите своих прав, независимо от колониальных планов. Они хотели хаоса, который сожжет нашу Родину, но благодаря национальному единству вы сорвали все проекты, нацеленные против нашей страны", - приводит агентство его слова.

По словам Асада, прошедшие выборы "дискредитировали заявления официальных лиц Запада о легитимности государства".

В своем выступлении он указал на приоритеты работы руководства страны в будущем на ближайшие 10 лет. Он заявил, что "народ, который вел ожесточенную войну и вернул большую часть своих земель, безусловно, способен строить свою экономику в самых сложных обстоятельствах и с той же волей и решимостью".

Президентские выборы прошли в Сирии 26 мая. На пост президента, помимо Асада, претендовали ещё два кандидата. Асад победил на выборах, набрав 95,1% голосов.

Это уже вторые президентские выборы с начала гражданской войны в Сирии. Предыдущие состоялись в 2014 году, и тогда впервые за десятилетия до выборов были допущены кандидаты, которые не являются членами семьи Асад.

Президент Сирии избран на срок семь лет.

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Тэги: АСАД, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]