Асад принес присягу в качестве президента Сирии

Башар Асад, избранный на пост президента Сирии на четвертый по счету срок, в субботу принес присягу, сообщает агентство САНА.
Асад был приведен к присяге в соответствии с конституцией Сирии и Кораном в присутствии более 600 гостей церемонии, включая депутатов Народного собрания, министров, бизнесменов, ученых и журналистов.
После церемонии принятия присяги Асад выступил с речью, в которой поблагодарил сирийцев за мужество, и отметил, что на выборах президента они "доказали силу народной легитимности".
"Вы продемонстрировали свою осведомленность и национальную принадлежность, показав, что народы не теряют решимость в защите своих прав, независимо от колониальных планов. Они хотели хаоса, который сожжет нашу Родину, но благодаря национальному единству вы сорвали все проекты, нацеленные против нашей страны", - приводит агентство его слова.
По словам Асада, прошедшие выборы "дискредитировали заявления официальных лиц Запада о легитимности государства".
В своем выступлении он указал на приоритеты работы руководства страны в будущем на ближайшие 10 лет. Он заявил, что "народ, который вел ожесточенную войну и вернул большую часть своих земель, безусловно, способен строить свою экономику в самых сложных обстоятельствах и с той же волей и решимостью".
Президентские выборы прошли в Сирии 26 мая. На пост президента, помимо Асада, претендовали ещё два кандидата. Асад победил на выборах, набрав 95,1% голосов.
Это уже вторые президентские выборы с начала гражданской войны в Сирии. Предыдущие состоялись в 2014 году, и тогда впервые за десятилетия до выборов были допущены кандидаты, которые не являются членами семьи Асад.
Президент Сирии избран на срок семь лет.
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