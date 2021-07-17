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Дальнее зарубежье 17.07.2021 19:50

Эстония не направит нового посла в Беларусь - глава МИД

Эстония не направит нового посла в Белоруссию, заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лииметс (Eva-Maria Liimets).

"Посылать нового посла в Беларусь было бы неуместным, поскольку Эстония не считает Лукашенко законным главой государства, и представление верительных грамот в обычном порядке может быть истолковано как изменение позиции Эстонии", - пишет Лийметс в опубликованной в субботу статье в газете Eesti Paevaleht.

6 июля президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) назначила нового посла в Беларуси Яака Ленсмента (Jaak Lensment), который должен вручить верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Лийметс напомнила, что ни Эстония, ни Евросоюз не признают результаты президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года из-за массовых фальсификаций.

Глава МИД считает, что у Эстонии есть четыре варианта: действовать как обычно, снизить уровень представительства Эстонии, назначив временного поверенного в делах, не передавать верительные грамоты и оставить посла работать в Таллине, не предпринимать дальнейших шагов и продолжить работу с сокращенным составом посольства.

"Инаугурация нового посла Эстонии в Беларуси, которая должна состояться в начале сентября, зависит от нашей оценки тамошней ситуации. Мы также тесно консультируемся с нашими партнерами и союзниками, которые все видят необходимость координации действий и демонстрации единства", - сказала Лийметс.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]