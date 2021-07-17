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Дальнее зарубежье 17.07.2021 20:25

Тихановская в США проведет встречи на высоком уровне в Белом доме и Госдепартаменте - пресс-служба

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ближайшее время собирается провести встречи на высоком уровне в Госдепартаменте и в Белом доме США, сообщили в пресс-службе политика.

"Рабочий визит Светланы Тихановской в США начнется в воскресенье, 18 июля, в Вашингтоне со встречи с белорусами диаспоры... На начало недели у Тихановской запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте, в понедельник, 19 июля, и Белом доме во вторник, 20 июля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается, что Тихановская проведет встречи с конгрессменами, сенаторами-членами Палаты представителей США от Демократической и Республиканской партии, руководителем американского агентства международной помощи USAID, журналистами.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТИХАНОВСКАЯ, США, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]