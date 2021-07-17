Тихановская в США проведет встречи на высоком уровне в Белом доме и Госдепартаменте - пресс-служба

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ближайшее время собирается провести встречи на высоком уровне в Госдепартаменте и в Белом доме США, сообщили в пресс-службе политика.
"Рабочий визит Светланы Тихановской в США начнется в воскресенье, 18 июля, в Вашингтоне со встречи с белорусами диаспоры... На начало недели у Тихановской запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте, в понедельник, 19 июля, и Белом доме во вторник, 20 июля", - говорится в сообщении пресс-службы.
Предполагается, что Тихановская проведет встречи с конгрессменами, сенаторами-членами Палаты представителей США от Демократической и Республиканской партии, руководителем американского агентства международной помощи USAID, журналистами.
Мишель начал визит в Азербайджан
Баку и Ташкент обсудили подготовку к саммиту на высшем уровне и организацию первого Межрегионального форума
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны Азербайджана
Азерсу сократил в 2020г убыток на 45,6%, накопленные убытки превышают 7 млрд манатов
Азербайджан отправит запрос в РФ с целью получения информации о химвеществах, применяемых российскими производителями продукции АПК
Президент Алиев соболезнует президенту Германии и королю Бельгии в связи с человеческими жертвами в результате наводнений
Морские объекты SOCAR работают в штатном режиме, несчастный случай близ Сангачал произошел с сотрудником другой компании – Ахмедов
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом