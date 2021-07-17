Мишель начал визит в Азербайджан

Глава Европейского Совета Шарль Мишель в субботу прибыл с визитом в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в представительстве ЕС.

Как сообщалось ранее, Мишель проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой будет обсуждаться между Баку и Брюсселем.

Р.Ахмедов