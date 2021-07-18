На Филиппинах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло рано утром в воскресенье в южной филиппинской провинции Восточный Давао, расположенной на острове Минданао, сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.
Эпицентр толчка залегал на глубине 42 км.
Институт информировал, что землетрясение носило тектонический характер, и предупредил, что не исключены повторные толчки, а также разрушения.
Пока информации о разрушениях и возможных пострадавших не поступало.
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