Число инфицированных COVID-19 спортсменов, прибывших на Олимпиаду в Токио, растет

Организаторы Олимпийских игр в Токио в воскресенье сообщили о трех новых случаях заражения COVID-19 среди спортсменов, прибывших в столицу Японии.
Ранее сообщалось об одном таком случае.
В воскресенье было объявлено о 10 новых случаев заражения коронавирусом среди людей, близких к организации и проведению Игр, включая персонал. В субботу поступила информация о 15 выявленных инфицированных.
Положительный результат показал тест на вирус у члена Международного олимпийского комитета от Южной Кореи Рю Сын Мина, который в 2004 году стал олимпийским чемпионом по настольному теннису. Как отмечается в сообщениях СМИ, до прибытия в Токио он был вакцинирован против COVID-19.
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