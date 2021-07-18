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Дальнее зарубежье 18.07.2021 09:20

Тест министра здравоохранения Великобритании оказался положительным

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным, сообщил британский телеканал Sky News.

Он принял решение провериться после того, как заподозрил у себя легкие симптомы, почувствовал "легкое головокружение" в пятницу вечером.

Министр, ранее прошедший вакцинацию, изолировался со своей семьей, но его положительный ПЦР-тест на коронавирус уже после вакцинации свидетельствует о том, что премьер-министру Борису Джонсону, а также другим высокопоставленным коллегам по британскому кабинету министров, возможно, также придется самоизолироваться.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]