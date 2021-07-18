Тест министра здравоохранения Великобритании оказался положительным

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным, сообщил британский телеканал Sky News.

Он принял решение провериться после того, как заподозрил у себя легкие симптомы, почувствовал "легкое головокружение" в пятницу вечером.

Министр, ранее прошедший вакцинацию, изолировался со своей семьей, но его положительный ПЦР-тест на коронавирус уже после вакцинации свидетельствует о том, что премьер-министру Борису Джонсону, а также другим высокопоставленным коллегам по британскому кабинету министров, возможно, также придется самоизолироваться.