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СНГ 18.07.2021 12:11

Правительство России выделило более 204 млрд рублей на выплаты для школьников

Свыше 204 млрд рублей выделено в России на выплаты для школьников.

"По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Распоряжение о выделении на эти цели более 204 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства РФ.

Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Кроме того, обратиться за выплатой могут молодые люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату могут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Эти деньги не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.

Прием заявлений на выплату начался 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении Пенсионного фонда России. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребёнка, реквизиты банковского счёта. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех.

О новой мере поддержки семей с детьми объявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года. Указ об этом был подписан 2 июля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]