В России за сутки более 25 тыс. новых случаев COVID-19, 764 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 018 случаев, умерли за сутки 764 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 тыс. 018 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 826 (11,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 764 пациента. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 106, в Санкт-Петербурге - 101, в Иркутской области - 40. По выздоровлении были выписаны 18 тыс. 886 человек.

В российской столице в воскресенье4 тыс. 357 новых случаев COVID-19, 7 тыс. 283 пациента выздоровели.

В Московской области за сутки выявлено 2 тыс. 554 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 941.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 958 тыс. 133 случая коронавирусной инфекции, 148 тыс. 419 умерших и 5 млн 341 тыс. 231 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 159,1 млн тестов на COVID-19, из них 581 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 188 тыс. 308 человек.