Британский премьер и министр финансов помещены под медицинское наблюдение

Глава британского правительства и министр финансов Великобритании Борис Джонсон и Риши Сунак получили уведомления после контакта с главой Минздрава Саджидом Джавидом, заразившимся коронавирусом COVID-19, и поэтому теперь они должны будут регулярно проходить тестирование, сообщает в воскресенье Би-би-си.
Телерадиокорпорация отмечает, что речь идет о тестировании пилотной программы, призванной заменить регулярным тестированием уход на самоизоляцию.
Результат тестирования на коронавирус у главы Минздрава Великобритании оказался положительным в субботу после того, как в пятницу он принял участие в заседании правительства. Самочувствие министра удовлетворительное, болезнь протекает без сложных симптомов, отмечает Би-би-си.
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