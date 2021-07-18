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Дальнее зарубежье 18.07.2021 13:57

Правительственные силы Афганистана отбили у талибов еще один уезд к северу от Кабула

Уезд Сурки Парса провинции Парван, что в 70 км к северу от Кабула, полностью очищен от боевиков движения "Талибан", сообщает в воскресенье Национальное телевидение Афганистана.

Накануне пресс-центр Министерства внутренних дел Афганистана сообщал о возвращении под контроль правительства уезда Шекх Али в этой провинции.

Днем ранее правительственные подразделения выбили талибов из двух уездов в соседней с Парваном провинции Бамиян.

"Правительственные силы в ходе контртеррористической операции в пятницу один за другим освободили от боевиков движения "Талибан" два уезда на территории провинции Бамиян в центральном Афганистане", - сообщала пресс-служба главы региона.

Между тем, пресс-центр Министерства обороны Афганистана сообщил в воскресенье, что за прошедшие сутки в боестолкновениях с правительственными силами убито 136 талибов, 81 ранен. Интенсивные боевые действия в течение 24 часов проходили в провинциях Кунар, Нангархар, Логар, Пактия, Кандагар, Забул, Джаузджан, Сари-Пуль, Балх, Гильменд, Нимруз, Тахар и Каписа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]