Министры ОПЕК+ начали встречу

Полноформатная встреча министров ОПЕК+ возобновилась после почти двухнедельного перерыва, в течение которого ОАЭ и Саудовская Аравия устраняли разногласия.
ОАЭ, как и все страны ОПЕК+, поддержали увеличение добычи странами ОПЕК+ на 400 тыс. баррелей в сутки с августа (срок окончания наращивания обсуждался до декабря и до апреля 2022 года). Одновременно обсуждалось и продление сделки с апреля 2022 года до конца 2022 года, однако ОАЭ затребовали для себя повысить базу снижения добычи нефти с 3,168 до 3,8 млн б/с. В результате встреча министров закончилась ничем.
Как сообщали источники Bloomberg, в ходе двухнедельных переговоров ОАЭ и Саудовской Аравии при посредничестве ряда стран удалось согласовать, что база ОАЭ будет повышена до 3,65 млн б/с.
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