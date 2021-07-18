ОАЭ ожидают, что их референтная база снижения добычи будет повышена до 3,5 млн б/с

ОАЭ ожидают, что их референтная база снижения нефтедобычи будет повышена до примерно 3,5 млн баррелей в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

Изначально ОАЭ просили повысить базу с 3,168 до 3,8 млн б/с. На прошлой неделе источники Bloomberg сообщили, что ОАЭ и Саудовская Аравия согласовали повышение базы до 3,65 млн б/с.

ОАЭ, как и все страны ОПЕК+ поддержали увеличение добычи странами ОПЕК+ на 400 тыс. баррелей в сутки с августа (срок окончания наращивания обсуждался до декабря и до апреля 2022 года). Одновременно обсуждалось и продление сделки с апреля 2022 года до конца 2022 года, однако ОАЭ затребовали для себя повысить базу снижения добычи нефти с 3,168 до 3,8 млн б/с. В результате встреча министров закончилась ничем.