Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с в месяц и будут стремиться полностью нивелировать текущие ограничения в сентябре 2022 года, говорится в пресс-релизе ОПЕК.
При этом в декабре 2021 года будет дана оценка рынку.
С мая 2022 года для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижения нефтедобычи с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/с - всего на 1,63 млн б/с.
Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 1 сентября.
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