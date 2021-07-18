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ТЭК 18.07.2021 15:23

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с в месяц и будут стремиться полностью нивелировать текущие ограничения в сентябре 2022 года, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

При этом в декабре 2021 года будет дана оценка рынку.

С мая 2022 года для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижения нефтедобычи с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/с - всего на 1,63 млн б/с.

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 1 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]