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Регион 18.07.2021 15:49

Грузинская парламентская оппозиция сорвала выступление главы МВД, настаивая на его отставке

Выступление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в воскресенье в парламенте было сорвано оппозиционными депутатами, прорвавшимся к трибуне и потребовавшими его отставки.

Поддержали акцию оппозиционных депутатов и часть журналистов оппозиционных телеканалов, которые вывесили с галерки зала заседаний плакаты с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД.

По решению руководства парламента, министра Гомелаури депутаты заслушают в другой день.

Согласно распространенной пресс-службой парламента информации, Гомелаури намеревался детально сообщить депутатам о действиях полиции 5 июля, когда несколько тысяч радикально настроенных людей в центре Тбилиси не позволили провести марш ЛГБТ-сообщества. Толпа радикалов в тот же день избила несколько десятков журналистов, утверждая, что они пропагандируют идеи секс-меньшинств.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]