Ритуалы, приуроченные к хаджу, начались в Саудовской Аравии

Мусульманские паломники начали в воскресенье совершать ритуалы, приуроченные к хаджу, информирует саудовский телеканал "Ихбария".
Священнодействия уже второй год проходят в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса - в частности, в этом году в ритуалах могут принять участие лишь местные жители и мусульмане-иностранцы, проживающие в Саудовской Аравии.
Ожидается, что ритуал совершат около 60 тыс. человек, что значительно меньше, чем в допандемийное время, когда на хадж в Саудовскую Аравию приезжали примерно 2,5 млн мусульман из разных стран мира.
В июне саудовские власти постановили, что в хадже смогут принять участие верующиеот 18 до 65 лет, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19.
Основные ритуалы, приуроченные к хаджу, состоятся в понедельник.
Хадж - паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба, хотя бы один раз в жизни в соответствии с постулатами религии должен совершить каждый правоверный мусульманин, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.
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