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18.07.2021 16:00

Ритуалы, приуроченные к хаджу, начались в Саудовской Аравии

Мусульманские паломники начали в воскресенье совершать ритуалы, приуроченные к хаджу, информирует саудовский телеканал "Ихбария".

Священнодействия уже второй год проходят в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса - в частности, в этом году в ритуалах могут принять участие лишь местные жители и мусульмане-иностранцы, проживающие в Саудовской Аравии.

Ожидается, что ритуал совершат около 60 тыс. человек, что значительно меньше, чем в допандемийное время, когда на хадж в Саудовскую Аравию приезжали примерно 2,5 млн мусульман из разных стран мира.

В июне саудовские власти постановили, что в хадже смогут принять участие верующиеот 18 до 65 лет, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19.

Основные ритуалы, приуроченные к хаджу, состоятся в понедельник.

Хадж - паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба, хотя бы один раз в жизни в соответствии с постулатами религии должен совершить каждый правоверный мусульманин, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]