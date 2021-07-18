Новые решения ОПЕК+ позволят сохранить баланс на нефтяном рынке – Глава Минэнерго Азербайджана

Азербайджан поддержал решения, принятые по итогам 19-го заседания министров стран ОПЕК+, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Министерстве энергетики Азербайджана.
В заседании принял участие глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов, который отметил, что новые решения в рамках ОПЕК+ "будут способствовать процессу сохранения баланса на глобальном нефтяном рынке".
"База отсчета снижения нефтедобычи для Азербайджана не изменилась, оставшись на уровне октября 2018 года - 718 тыс. б/с", - отметили в Минэнерго.
18 июля страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с в месяц. В декабре 2021 года будет дана оценка рынку.
С мая 2022 года для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижения нефтедобычи с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/с - всего на 1,63 млн б/с.
Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 1 сентября.
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