Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу – Президент Алиев

Объем экспорта азербайджанского газа на рынок Европы будет увеличиваться, заявил в Баку президент Азербаджана Ильхам Алиев в ходе совместной с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции.
По словам главы государства, завершение проекта "Южного газового коридора" (ЮГК) стало исторически важным событием.
Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод TAP является частью ЮГК, который оценивается в $38 млрд.
Ежегодный объем поставок азербайджанского газа в Европу предусмотрен на уровне 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров в год азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Азербайджан в 2021 году планирует поставить в Европу 5-5,5 млрд кубометров газа.
А.Салаева
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