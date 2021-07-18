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ТЭК 18.07.2021 17:42

Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу – Президент Алиев

Объем экспорта азербайджанского газа на рынок Европы будет увеличиваться, заявил в Баку президент Азербаджана Ильхам Алиев в ходе совместной с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции.

По словам главы государства, завершение проекта "Южного газового коридора" (ЮГК) стало исторически важным событием.

Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод TAP является частью ЮГК, который оценивается в $38 млрд.

Ежегодный объем поставок азербайджанского газа в Европу предусмотрен на уровне 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров в год азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Азербайджан в 2021 году планирует поставить в Европу 5-5,5 млрд кубометров газа.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]