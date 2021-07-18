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Здравоохранение 18.07.2021 18:08

В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19, один человек скончался

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 255 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 338,438 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 213 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 992 человека.

От COVID-19 вылечились 331,294 тыс. (+94 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 152 человека.

За сутки медики провели 9 319 тестов на коронавирус против 10 817 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 914,819 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]