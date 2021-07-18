В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19, один человек скончался

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 255 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 338,438 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 213 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 992 человека.
От COVID-19 вылечились 331,294 тыс. (+94 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 152 человека.
За сутки медики провели 9 319 тестов на коронавирус против 10 817 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 914,819 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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