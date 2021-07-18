Евросоюз готов сыграть позитивную роль в обеспечении мира в регионе - Глава Евросовета

Вопросы обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе были обсуждены в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Об этом заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель на прошедшей в Баку совместной с президентом Ильхамом Алиевым пресс-конференции.
По его словам, эта же тема была затронута накануне на его встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Об этом нужно думать прежде всего", - отметил Мишель, слова которого приводят азербайджанские СМИ.
Глава Евросовета также отметил, что Европейский Союз "готов сыграть в этом вопросе позитивную роль", поделиться опытом и идеями.
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