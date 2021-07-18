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18.07.2021 18:53

Евросоюз готов сыграть позитивную роль в обеспечении мира в регионе - Глава Евросовета

Вопросы обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе были обсуждены в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель на прошедшей в Баку совместной с президентом Ильхамом Алиевым пресс-конференции.

По его словам, эта же тема была затронута накануне на его встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Об этом нужно думать прежде всего", - отметил Мишель, слова которого приводят азербайджанские СМИ.

Глава Евросовета также отметил, что Европейский Союз "готов сыграть в этом вопросе позитивную роль", поделиться опытом и идеями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]