Евросоюз готов сыграть позитивную роль в обеспечении мира в регионе - Глава Евросовета

Вопросы обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе были обсуждены в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель на прошедшей в Баку совместной с президентом Ильхамом Алиевым пресс-конференции.

По его словам, эта же тема была затронута накануне на его встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Об этом нужно думать прежде всего", - отметил Мишель, слова которого приводят азербайджанские СМИ.

Глава Евросовета также отметил, что Европейский Союз "готов сыграть в этом вопросе позитивную роль", поделиться опытом и идеями.