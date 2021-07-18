Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии

Пугающей назвала ситуацию с наводнениями в стране канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая посетила в воскресенье деревню Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, особенно пострадавшей от стихии.
"Это невероятная пугающая ситуация, в немецком языке, пожалуй, нет таких слов, чтобы описать разрушения", - сказала она журналистам.
По последним данным местных властей, жертвами наводнений в землях на западе Германии стали 157 человек, 110 из них в Рейнланд-Пфальце. Еще не менее 670 человек пострадали.
Огромный ущерб нанесен инфраструктуре, в том числе и жилому фонду.
О 27 утонувших сообщают власти соседней Бельгии.
Ливни обрушились также на Австрию, Швейцарию, Люксембург и Нидерланды.
Открытие коммуникаций на Южном Кавказе должно происходить одновременно – Алиев
Евросоюз готов сыграть позитивную роль в обеспечении мира в регионе - Глава Евросовета
Состоялся совместный рабочий обед Ильхама Алиева и Шарля Мишеля
Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу – Президент Алиев
Новые решения ОПЕК+ позволят сохранить баланс на нефтяном рынке – Глава Минэнерго Азербайджана
Более 17% населения Азербайджане полностью привито от коронавируса
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19, один человек скончался
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом