Открытие коммуникаций на Южном Кавказе должно происходить одновременно – Алиев

Одновременное открытие всех коммуникаций на Южном Кавказе – очень важный момент постконфликтного этапа урегулирования, это подчеркивается в заявлении от 10 ноября и в этой связи не должно быть никакой дискриминации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшей в Баку совместной пресс-конференции с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

По словам главы государства, параллельное открытие всех коммуникаций даст возможность Армении наладить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном, а Азербайджан получит дополнительный путь в Нахчыванскую Автономную Республику.

"Азербайджан, Иран, Россия и Турция поддерживают этот подход. Нужен позитивный ответ Армении. После этого стабильность и безопасность в регионе станет реальностью, а это то, чего мы хотим", - сказал Алиев.