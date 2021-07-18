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18.07.2021 19:37

Открытие коммуникаций на Южном Кавказе должно происходить одновременно – Алиев

Одновременное открытие всех коммуникаций на Южном Кавказе – очень важный момент постконфликтного этапа урегулирования, это подчеркивается в заявлении от 10 ноября и в этой связи не должно быть никакой дискриминации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшей в Баку совместной пресс-конференции с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

По словам главы государства, параллельное открытие всех коммуникаций даст возможность Армении наладить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном, а Азербайджан получит дополнительный путь в Нахчыванскую Автономную Республику.

"Азербайджан, Иран, Россия и Турция поддерживают этот подход. Нужен позитивный ответ Армении. После этого стабильность и безопасность в регионе станет реальностью, а это то, чего мы хотим", - сказал Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]