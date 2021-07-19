Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 233 талибов

За прошедшие сутки в боестолкновениях с правительственными силами на территории Афганистана ликвидированы 233 боевика движения "Талибан", еще 88 экстремистов ранены, сообщил пресс-центр министерства обороны ИРА.

По данным военного ведомства, боевые действия шли в провинциях Нангархар, Газни, Кандагар, Джаузджан, Сари-Поль, Фарьяб, Балх, Гильменд, Тахар и Кундуз.

Министерство обороны Афганистана сообщило, что в понедельник утром правительственные силы восстановили контроль над уездом Дара-и-Суфи Бала провинции Саманган на северо-западе Афганистана.

В воскресенье пресс-центр МВД ИРА сообщил о том, что по контроль правительства перешел уездный центр Малистан провинции Газни в центральном Афганистане.

Кроме того, по данным пресс-центра МВД ИРА, правительственные силы отбили у талибов второй за последние два дня уезд к северу от Кабула в провинции Парван - Сурки Парса, а в пятницу выбили талибов из двух уездов в соседней с Парваном провинции Бамиян.