Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.07.2021 10:28

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 233 талибов

За прошедшие сутки в боестолкновениях с правительственными силами на территории Афганистана ликвидированы 233 боевика движения "Талибан", еще 88 экстремистов ранены, сообщил пресс-центр министерства обороны ИРА.

По данным военного ведомства, боевые действия шли в провинциях Нангархар, Газни, Кандагар, Джаузджан, Сари-Поль, Фарьяб, Балх, Гильменд, Тахар и Кундуз.

Министерство обороны Афганистана сообщило, что в понедельник утром правительственные силы восстановили контроль над уездом Дара-и-Суфи Бала провинции Саманган на северо-западе Афганистана.

В воскресенье пресс-центр МВД ИРА сообщил о том, что по контроль правительства перешел уездный центр Малистан провинции Газни в центральном Афганистане.

Кроме того, по данным пресс-центра МВД ИРА, правительственные силы отбили у талибов второй за последние два дня уезд к северу от Кабула в провинции Парван - Сурки Парса, а в пятницу выбили талибов из двух уездов в соседней с Парваном провинции Бамиян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]