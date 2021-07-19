Посол Пакистана в Афганистане вернулся в Исламабад

Посол Пакистана в Афганистане Мансур Ахмад Хан вернулся в Исламабад, сообщило в понедельник интернет-издание Ariana News со ссылкой на пакистанские СМИ.

Отмечается, что это произошло после того, как Кабул отозвал своего посла и высокопоставленных дипломатов из-за опасений за их безопасность.

В субботу МИД Афганистана сообщил, что дочь посла ИРА в Пакистане Силсилу Алихил похитили и пытали.

В воскресенье посол Афганистана в Исламабаде и высокопоставленные афганские дипломаты были отозваны на родину.

"После похищения дочери посла Афганистана в Пакистане руководство республики вызвало в Кабул посла и высокопоставленных дипломатов", - говорилось в сообщении МИД Афганистана.

Отмечалось, что в ближайшем будущем планируется визит афганской делегации в Пакистан "для расследования и принятия мер по последнему делу и связанным с ним вопросам, решение по которым будет принято в свете выводов делегации".

Министерство иностранных дел Пакистана выразило сожаление решением Афганистана вернуть своего посла и выразило надежду на его пересмотр.

"Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что решение правительства Афганистана отозвать своего посла и старших дипломатов из Пакистана прискорбно и вызывает сожаление", - написал посол Пакистана в Афганистане Мансур Ахмад Хан в твиттере.

Он отметил, что "похищение дочери посла в Исламабаде расследуется на самом высоком уровне по указанию премьер-министра".

Мансур Ахмад Хан добавил, что "безопасность персонала посольства и консульства Афганистана в Пакистане была дополнительно усилена".