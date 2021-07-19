В России более 24,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 719 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 633 случая, умерли за сутки 719 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 тыс. 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 868 (11,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки, по сравнению с данными воскресенья, число новых случаев коронавируса в РФ уменьшилось на 355, количество умерших также начало снижаться: накануне сообщалось о 764 летальных исходах, по данным на понедельник от коронавируса за сутки скончались 719 пациентов. Наибольшее число в Москве - 103, в Санкт-Петербурге - 102, в Иркутской области - 35.

По выздоровлении из больниц по России выписаны 18 тыс. 764 человека.

В Москве в понедельник 4 тыс. 007 новых случаев COVID-19, 7 тыс. 665 человек выздоровели.

В Московской области за сутки выявлено 2 тыс. 504 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 938.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 982 тыс. 766 случаев коронавирусной инфекции, 149 тыс. 138 умерших и 5 млн 359 тыс. 995 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в понедельник, в России нарастающим итогом проведено более 159,5 млн тестов на COVID-19, из них 461 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 202 тыс. 271 человек.