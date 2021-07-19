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Оборона 19.07.2021 13:18

Азербайджанская армия крепнет – глава Минобороны

Азербайджанская армия, являющаяся гарантом обороны и безопасности Азербайджанской Республики, крепнет день ото дня и входит в число сильнейших армий мира, говорится в поздравлении министра обороны Закира Гасанова, адресованном личному составу азербайджанской армии в связи с праздником Гурбан, сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.

В поздравлении отмечается, что под руководством Верховного главнокомандующего азербайджанская армия одержала победу в Отечественной войне, территориальная целостность страны была восстановлена.

"Сегодня наш трехцветный флаг гордо развевается на освобожденных территориях", - подчеркнул глава Минобороны.

Министр также выразил уверенность в том, что боевая и морально-психологическая подготовка армии будет повышаться.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]