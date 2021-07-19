Азербайджанская армия крепнет – глава Минобороны

Азербайджанская армия, являющаяся гарантом обороны и безопасности Азербайджанской Республики, крепнет день ото дня и входит в число сильнейших армий мира, говорится в поздравлении министра обороны Закира Гасанова, адресованном личному составу азербайджанской армии в связи с праздником Гурбан, сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.

В поздравлении отмечается, что под руководством Верховного главнокомандующего азербайджанская армия одержала победу в Отечественной войне, территориальная целостность страны была восстановлена.

"Сегодня наш трехцветный флаг гордо развевается на освобожденных территориях", - подчеркнул глава Минобороны.

Министр также выразил уверенность в том, что боевая и морально-психологическая подготовка армии будет повышаться.

А.Салаева