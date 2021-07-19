Азербайджанская армия крепнет – глава Минобороны

Азербайджанская армия, являющаяся гарантом обороны и безопасности Азербайджанской Республики, крепнет день ото дня и входит в число сильнейших армий мира, говорится в поздравлении министра обороны Закира Гасанова, адресованном личному составу азербайджанской армии в связи с праздником Гурбан, сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.
В поздравлении отмечается, что под руководством Верховного главнокомандующего азербайджанская армия одержала победу в Отечественной войне, территориальная целостность страны была восстановлена.
"Сегодня наш трехцветный флаг гордо развевается на освобожденных территориях", - подчеркнул глава Минобороны.
Министр также выразил уверенность в том, что боевая и морально-психологическая подготовка армии будет повышаться.
А.Салаева
Глава Еврокомиссии обеспокоена информацией о слежении за людьми при помощи программы Pegasus
Президент Азербайджана выделил 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Четверо высокопоставленных сотрудников SOCAR освобождены от занимаемых должностей
Участвующие в хадже мусульмане отправились на стояние на горе Арафат
В Молдове ужесточены меры по борьбе с COVID-19
В России более 24,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 719 умерших - оперштаб
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
США пожалеют о выводе военных из Афганистана - Дэвид Петреус
Президент Эстонии названа одним из кандидатов на пост генсека НАТО
Токаев поручил проработать вопрос о производстве российской вакцины "Спутник Лайт" в Казахстане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом