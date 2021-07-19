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Дальнее зарубежье 19.07.2021 16:46

Новым спецпредставителем председателя ОБСЕ на Украине назначен финский дипломат Микко Киннунен

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность специального представителя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по Донбассу финского дипломата Микко Киннунена, сообщает пресс-служба МИД Финляндии в понедельник.

"Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе. Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа", - указывается в сообщении.

6 июля стало известно о возможном выходе из переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине и ТКГ, швейцарского дипломата Хайди Грау. По данным источников, объявление об уходе Грау ожидалось 21 июля.

Грау занимала пост с декабря 2019 года, сменив австрийского дипломата Мартина Сайдика.

Микко Киннунен в настоящее время является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) МИД Финляндии. В 2009-2013 годах Киннунен работал послом Финляндии в Казахстане и Киргызстане. Кроме того, он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а также в постоянном представительстве Финляндии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]