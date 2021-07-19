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Дальнее зарубежье 19.07.2021 16:49

ЕС окажет помощь странам Восточного партнерства в размере 2,3 млрд евро - глава Евросовета

Программа Восточного партнерства является тем локомотивом, который способствует экономическому росту и благосостоянию Грузии, Украины и Молдовы, ЕС окажет им беспрецедентную помощь, заявил в понедельник на открывшейся в Батуми международной конференции председательЕвропейского совета Шарль Мишель.

"Хочу сделать акцент на будущее наше сотрудничество и сообщить, что мы окажем беспрецедентную финансовую помощь странам Восточного партнерства в размере 2,3 миллиардов евро, что даст возможность мобилизовать еще 17 миллиардов евро", - сказал Мишель.

При этом он отметил, что в странах Восточного партнерства должны продолжаться демократические реформы.

"Демократическое правление является ключом к тому, чтобы было верховенство закона, правосудие, борьба с коррупцией. Это не только политическая необходимость, это возможность, которую дает этот инструмент", - сказал Мишель.

По его словам, Восточное партнерство существует с 2009 года, и оно стало реальностью, приносящей пользу всем его странам.

Он сообщил, что в декабре этого года состоится очередной саммит Восточного партнерства.

"Мы обещаем, что Евросоюз останется надежным и сильным партнером для ваших стран, и мы надеемся, что вы справитесь с взятыми обязательствами, не для того, чтобы порадовать Брюссель, а для интересов ваших народов", - сказал Мишель.

На конференции выступили также другие ее участники - президенты Грузии, Украины и Молдовы.

Программа Восточного партнерства направлена на укрепление и углубление отношений с соседями Евросоюза - Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдавией и Украиной.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]