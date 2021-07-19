Зеленский называет РФ угрозой не только для Украины, Грузии и Молдовы, но и для всего европейского континента

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что присутствие российского военного контингента и вооружений у границ Украины, Грузии и Молдовыугрожает не только этим странам, но и всему континенту.

"Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран (Украины, Грузии, Молдовы- ИФ), тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента", - заявил Зеленский, выступая в понедельник на Батумской международной конференции с участием лидеров "Ассоциированного трио" (Молдова, Украина и Грузия).

По словам украинского президента, он "не понимает, почему на конференции про будущее Европы сегодня не звучит голос Украины, Грузии и Молдовы".

"Неужели они не являются частями ее будущего? На мой взгляд, есликакая-то из стран не важна для будущего Европы, то это не Европа будущего", - сказал украинский лидер.

Он также добавил, что "доказательством того, что Украине, Грузии, Молдове есть место в европейском будущем может стать предоставление европейской перспективы им как государствам, которые разделяют общие ценности".

"В соответствии со ст.49 договора про ЕС, мы хотим, чтобы территория Европейского Союза стала больше. И за этот выбор территории трех наших государств, к сожалению, стали меньше. Мы знаем точно, что это временно. Но насколько временново многомзависит и от вас (представителей ЕС - ИФ) ", - отметил Зеленский.

В мае министры иностранных дел Украины, Молдовыи Грузии подписали в Киеве Меморандум о создании "Ассоциированного трио".

Документ направлен на решении трех основных задач: структурирование консультаций по европейской интеграции между МИД трех стран, приобщение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координацию позиций в рамках "Восточного партнерства" (ВП).