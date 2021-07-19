За кибератакой против сервиса Microsoft Exchange стояли хакеры, связанные с властями Китая - Блинкен

США и их союзники выяснили, что за кибератаку против сервиса Microsoft Exchange Server несут ответственность хакеры, связанные с Министерством государственной безопасности (МГБ) КНР, говорится в обнародованном в понедельник заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Администрация США вместе с союзниками и партнерами официально подтвердили, что силы, аффилированные с МГБ, воспользовались уязвимостями в Microsoft Exchange Server в ходе масштабной операции кибершпионажа, которая без разбора поставила под угрозу тысячи компьютеров и сетей, в основном принадлежащих частному сектору", - отмечается в документе.
Согласно заявлению, Минюст США предъявил обвинения трем офицерам МГБ и одному из работавших на ведомство хакеров, и Вашингтон и впредь не будет мириться с "вредоносными киберсилами КНР из-за их безответственного поведения в киберпространстве".
Блинкен также указал на то, что МГБ КНР "взращивало экосистему работающих по контракту хакеров", которые действуют как в целях Пекина, так и в собственных интересах. Госсекретарь отметил, что США и союзники считают КНР ответственной за такую дестабилизирующую модель поведения в киберпространстве, которая серьезным образом угрожает экономике и безопасности различных стран.
Ранее западные СМИ сообщали, что к этим обвинениям США присоединились Европейский союз, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Япония и союзники по НАТО.
Представитель Белого дома заявлял, что союзники США также обменялись рекомендациями по противостоянию Китаю.
Ожидается, что позднее в понедельник США с союзниками объявят детали принимаемых мер в отношении предполагаемого ненадлежащего поведения Пекина в киберпространстве. Уточняется, что страны обнародуют список из 50 пунктов, касающихся "тактики, техники и процедур, которые используют киберсубъекты, действующие при поддержке Китая".
Как сообщило ранее в понедельник со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США издание The New York Times, такие действия со стороны Вашингтона и его союзников последовали, в частности, из-за предполагаемой причастности китайских властей ко взлому в марте систем электронной почты Microsoft, которые используют крупные мировые компании, правительства, военные подрядчики.
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