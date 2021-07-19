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СНГ 19.07.2021 17:43

Санкции Запада направлены на разрушение экономики Беларуси, Минск к ним готов - Лукашенко

Беларусь готовится к западным санкциям и продолжает развиваться, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia.

"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - заявил Лукашенко.

Фрагмент интервью опубликовал в понедельник близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".

Президент подчеркнул, что "санкции - дело неприятное для любой страны".

"Я это не скрываю, но мы понимали, что рано или поздно эти санкции будут против нас введены. Против наших людей - отдельных людей, там полторы сотни или две сотни настоящих патриотов нашей страны, которые руководят страной и защищают ее. И против предприятий, основных предприятий", - напомнил глава государства.

По словам Лукашенко, это делается, чтобы разрушить экономику.

"Мы этого ожидали и готовились к этому. В результате санкций за первое полугодие этого года прирост валового внутреннего продукта в Беларуси составил примерно 3,5%. Это больше, чем мы планировали в прошлом году", - заявил он.

Президент отметил, что западные страны ввели санкции против белорусских предприятий, но продукцию этих предприятий "они давно на свой рынок не пускают".

"Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией, но главный наш партнер - это Россия",- резюмировал Лукашенко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]