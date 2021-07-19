Санкции Запада направлены на разрушение экономики Беларуси, Минск к ним готов - Лукашенко

Беларусь готовится к западным санкциям и продолжает развиваться, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia.
"Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - заявил Лукашенко.
Фрагмент интервью опубликовал в понедельник близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".
Президент подчеркнул, что "санкции - дело неприятное для любой страны".
"Я это не скрываю, но мы понимали, что рано или поздно эти санкции будут против нас введены. Против наших людей - отдельных людей, там полторы сотни или две сотни настоящих патриотов нашей страны, которые руководят страной и защищают ее. И против предприятий, основных предприятий", - напомнил глава государства.
По словам Лукашенко, это делается, чтобы разрушить экономику.
"Мы этого ожидали и готовились к этому. В результате санкций за первое полугодие этого года прирост валового внутреннего продукта в Беларуси составил примерно 3,5%. Это больше, чем мы планировали в прошлом году", - заявил он.
Президент отметил, что западные страны ввели санкции против белорусских предприятий, но продукцию этих предприятий "они давно на свой рынок не пускают".
"Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией, но главный наш партнер - это Россия",- резюмировал Лукашенко.
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