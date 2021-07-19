Санду намерена очистить Молдову от коррумпированных судей и чиновников, рассчитывает на помощь ЕС

Президент МолдовыМайя Санду надеется на помощь Евросоюза в вопросах борьбы с коррупцией.

"Коррупция выходит за границы Молдовы, поэтому нам нужна ваша помощь. Нам нужна помощь европейских институтов, государств - членов Евросоюза, потому чтоэто глобальный и региональный феномен", - заявила молдавский президент в понедельник в Батуми на международной конференции "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона", обращаясь к председателюЕвропейского совета Шарлю Мишелю.

"Мы должны отчистить систему от коррумпированных судей, коррумпированных чиновников", - заявила она, отметив, что коррупционные схемы, которые работали в Молдовес учетом частных финансовых интересов, должны остаться в прошлом.

"В моей стране должно быть функциональное правительство, чтобы был достигнут значительный прогресс. Мы должны убедить молдаван, что будущее возможно и дома, и в Евросоюзе", - сказала Санду.

Она также высказала надежду на поддержку ЕС в вопросах экономической интеграции.

"Мы хотим иметь больше доступа на рынки, надеемся получить помощь в направлении улучшения конкурентоспособности, чтобы создать больше рабочих мест для молдаван. Мы продолжим борьбу с коррупцией и сумеем вернуть потерянные, украденные активы. (...) Если мы вернем Молдову на путь демократической консолидации и если мы вновь станем стабильным, прогнозируемым партнером для ЕС, нас будет ожидать больше успехов на пути интеграции", - заявила Санду.