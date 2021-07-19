Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.07.2021 17:57

Санду намерена очистить Молдову от коррумпированных судей и чиновников, рассчитывает на помощь ЕС

Президент МолдовыМайя Санду надеется на помощь Евросоюза в вопросах борьбы с коррупцией.

"Коррупция выходит за границы Молдовы, поэтому нам нужна ваша помощь. Нам нужна помощь европейских институтов, государств - членов Евросоюза, потому чтоэто глобальный и региональный феномен", - заявила молдавский президент в понедельник в Батуми на международной конференции "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона", обращаясь к председателюЕвропейского совета Шарлю Мишелю.

"Мы должны отчистить систему от коррумпированных судей, коррумпированных чиновников", - заявила она, отметив, что коррупционные схемы, которые работали в Молдовес учетом частных финансовых интересов, должны остаться в прошлом.

"В моей стране должно быть функциональное правительство, чтобы был достигнут значительный прогресс. Мы должны убедить молдаван, что будущее возможно и дома, и в Евросоюзе", - сказала Санду.

Она также высказала надежду на поддержку ЕС в вопросах экономической интеграции.

"Мы хотим иметь больше доступа на рынки, надеемся получить помощь в направлении улучшения конкурентоспособности, чтобы создать больше рабочих мест для молдаван. Мы продолжим борьбу с коррупцией и сумеем вернуть потерянные, украденные активы. (...) Если мы вернем Молдову на путь демократической консолидации и если мы вновь станем стабильным, прогнозируемым партнером для ЕС, нас будет ожидать больше успехов на пути интеграции", - заявила Санду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]